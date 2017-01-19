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Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести ПЯТНИЦУ и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! Программа мероприятий! (ВИДЕО)

Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести ПЯТНИЦУ и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! Программа мероприятий! (ВИДЕО)

Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести будние и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ И КОНЦЕРТОВ В МегаГРИННе ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».


В Курской области ожидается резкое ухудшение погоды

В Курской области ожидается резкое ухудшение погоды

С вечера 3 февраля и в течение ближайших суток в Курской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики обещают сильный, местами умеренный продолжительный снегопад, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью юго-восточный 7-12, днем переменных направлений 5-10 м/с. В такую погоду возрастает вероятность возникновении чрезвычайных ситуаций. В связи с этим с 18.00 3 февраля до 9.


«ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька

«ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька

30 января на всех гипермаркетах торговой сети «ЛИНИЯ» появился новый яркий слоган: «ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька». С этим утверждением невозможно не согласиться, поскольку доступные цены в гипермаркетах удивляют и радуют. Мы встретились с заместителем генерального директора – директором по розничной торговле АО «Корпорация ГРИНН» Ольгой Павловской, чтобы узнать, какие акции и сюрпризы приготовила торговая сеть для своих покупателей.


Главный санитарный врач Курской области рекомендовал на 10 дней закрыть все школы

Главный санитарный врач Курской области рекомендовал на 10 дней закрыть все школы

Главный государственный санитарный врач по Курской области Александр Бунаков подписал постановление, рекомендующее с 1 февраля сроком на 10 календарных дней приостановить учебный процесс во всех детских образовательных организациях региона.


Курск. Водитель, по вине которого погибла беременная студентка, заплатит миллион

Курск. Водитель, по вине которого погибла беременная студентка, заплатит миллион

Промышленный районный суд Курска вынес приговор по громкому делу в отношении водителя, сбившего 7 декабря 2015 года двух девушек на перекрестке улиц Сумской и Заводской в микрорайоне КЗТЗ. Одна из курянок – студентка колледжа культуры – погибла на месте, не дожив до своего 20-летия ровно неделю. Она ждала ребенка.



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«ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька		Куряне не могут воспользоваться скидкой при оплате госпошлин на сайте Госуслуг
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В Курске и Железногорске задержаны грабители, с пистолетами и гранатой напавшие на банк в Москве		Курская область. Авария с электричкой под Кшенью оборвала две жизни
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Курск. Зимние автогонки примет ипподром		Из-за лекарств по рецептам куряне стали реже ходить в аптеки
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Из-за лекарств по рецептам куряне стали реже ходить в аптеки
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В курском цирке выступит рекордсмен книги Гиннесса
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Вернувшись с зоны, курянин по очереди обокрал родных брата и сестру		«Динамо» (Курск). Волевая победа в Турции и крушение «Надежды» в Оренбурге
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Можно ли не платить штрафы ГИБДД
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