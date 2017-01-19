Курск. МегаГРИНН приглашает в гости! Программа мероприятий на неделю! (ВИДЕО) Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести будние и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ И КОНЦЕРТОВ В МегаГРИННе ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».



Лунный посевной календарь на 2017 год Уважаемые читатели! По вашим многочисленным просьбам мы публикуем посевной календарь на 2017 год. Как считает современная наука биодинамика, растения, плоды которых находятся над землей, нужно сеять и сажать при растущей Луне, а все корнеплоды – при убывающей.



Куряне не могут воспользоваться скидкой при оплате госпошлин на сайте Госуслуг С 1 января при оплате ряда госпошлин через сайт госуслуг должна действовать 30-процентная скидка. Услуга сейчас широко рекламируется: о ней сообщают различные ведомства, в том числе местные органы власти, информация доступна и на самом портале госуслуг. Только вот сэкономить курянам пока не удается. В большинстве случаев функция оплаты через сайт не работает.



Курск. Премьера фильма «Притяжение» в МегаГРИННе вызвала ажиотаж Вчера, 26 января, куряне вместе со всей Россией смогли посмотреть один из самых ожидаемых фильмов 2017 года — «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука. На премьеру российского блокбастера в кассы ультрасовременного кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ» на 3-м этаже МегаГРИННа с утра выстроились очереди. Та же картина наблюдается и сегодня. Активно идет предварительная он-лайн продажа билетов на выходные дни на сайте «ГРИННФИЛЬМа».

