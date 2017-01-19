30 января на всех гипермаркетах торговой сети «ЛИНИЯ» появился новый яркий слоган: «ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька». С этим утверждением невозможно не согласиться, поскольку доступные цены в гипермаркетах удивляют и радуют. Мы встретились с заместителем генерального директора – директором по розничной торговле АО «Корпорация ГРИНН» Ольгой Павловской, чтобы узнать, какие акции и сюрпризы приготовила торговая сеть для своих покупателей.
Конец года обернулся для курян незапланированными тратами. Узнав, что с 1 января аптеки будут отпускать большую часть медицинских препаратов только по рецептам, многие решили закупить их впрок. Почему чиновники уверены, что новый порядок принесет пользу людям и что по этому поводу думают сами куряне, выяснили корреспонденты «ДДД».
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Уважаемые читатели! По вашим многочисленным просьбам мы публикуем посевной календарь на 2017 год. Как считает современная наука биодинамика, растения, плоды которых находятся над землей, нужно сеять и сажать при растущей Луне, а все корнеплоды – при убывающей.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения. Данная поправка в Жилищный кодекс начинает действовать с 1 января 2017 года.