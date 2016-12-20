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Курская область. Самые громкие преступления и ЧП 2016 года (ФОТО, ВИДЕО)

Курская область. Самые громкие преступления и ЧП 2016 года (ФОТО, ВИДЕО)

Ушедший 2016 год принес жителям Курской области немало бед и несчастий. Сегодня мы приводим печальный рейтинг самых громких происшествий минувшего года с пожеланием, чтобы в будущем году они не повторились.


Православный календарь на 2017 год

Православный календарь на 2017 год

Светлое Христово Воскресение (Пасха) 16 апреля 2017 года.


Власти Курска не откажутся от трамваев

Власти Курска не откажутся от трамваев

Городские власти исключают, что трамваи исчезнут с улиц Курска. Также опровергается информация, что дела в трамвайном депо плачевны и сотрудники за собственные средства производят ремонт техники и выходят в рейс. В Интернете появилась петиция, которая призывала остановить «планомерное уничтожение общественного транспорта, а именно трамвая» в Курске. Автор петиции утверждал, что власти не заинтересованы в развитии этого вида транспорта.


Курская область. В список субсидируемых попали авиарейсы из Курска в Анапу, Сочи и Санкт-Петербург

Курская область. В список субсидируемых попали авиарейсы из Курска в Анапу, Сочи и Санкт-Петербург

Росавиация опубликовала перечень из 102 маршрутов, субсидируемых по программе региональных авиаперевозок в РФ на 2017 год. В него попали три воздушных рейса из Курска. Эту информацию подтвердили в региональном комитете промышленности, транспорта и связи.


В Курске полицейский требовал у подозреваемой мзду в 65 тысяч за банку кофе

В Курске полицейский требовал у подозреваемой мзду в 65 тысяч за банку кофе

В Курске возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции городского УМВД по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. По версии следствия, полицейский проводил проверку по факту хищения женщиной банки кофе из магазина. Зная, что по материалу будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, он стал вводить курянку в заблуждение.



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