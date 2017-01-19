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Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести ВЫХОДНЫЕ ДНИ! Программа мероприятий! (ВИДЕО)

Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести ВЫХОДНЫЕ ДНИ! Программа мероприятий! (ВИДЕО)

Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести будние и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ И КОНЦЕРТОВ В МегаГРИННе ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».


Курянин разбился насмерть, пытаясь пройти по проводам между крышами девятиэтажек (ПОДРОБНОСТИ)

Курянин разбился насмерть, пытаясь пройти по проводам между крышами девятиэтажек (ПОДРОБНОСТИ)

Утром во вторник, 24 января, свидетелями леденящей душу картины стали многие жители Северо-Западного района Курска. Над пересечением улицы Мыльникова и Майского бульвара человек балансировал на проводах, протянутых между крышами двух девятиэтажных домов, расположенных на приличном расстоянии друг от друга – метрах в 100. Впрочем, это совсем не было похоже на цирковой трюк канатоходца. Пройдя примерно половину «воздушной дистанции», парень упал с 30-метровой высоты и разбился насмерть...


«ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька

«ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька

30 января на всех гипермаркетах торговой сети «ЛИНИЯ» появился новый яркий слоган: «ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька». С этим утверждением невозможно не согласиться, поскольку доступные цены в гипермаркетах удивляют и радуют. Мы встретились с заместителем генерального директора – директором по розничной торговле АО «Корпорация ГРИНН» Ольгой Павловской, чтобы узнать, какие акции и сюрпризы приготовила торговая сеть для своих покупателей.


Главный санитарный врач Курской области рекомендовал на 10 дней закрыть все школы

Главный санитарный врач Курской области рекомендовал на 10 дней закрыть все школы

Главный государственный санитарный врач по Курской области Александр Бунаков подписал постановление, рекомендующее с 1 февраля сроком на 10 календарных дней приостановить учебный процесс во всех детских образовательных организациях региона.


На сколько с 1 февраля подрастут пенсии курян

На сколько с 1 февраля подрастут пенсии курян

С 1 февраля страховые пенсии россиян – по старости, инвалидности, случаю потери кормильца – индексируются на 5,4% по фактической инфляции.



Анонсы номера

На сколько с 1 февраля подрастут пенсии курян
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На сколько с 1 февраля подрастут пенсии курян		Курянин разбился насмерть, пытаясь пройти по проводам между крышами девятиэтажек (ПОДРОБНОСТИ)
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Курянин разбился насмерть, пытаясь пройти по проводам между крышами девятиэтажек (ПОДРОБНОСТИ)
Курск не откажется от трамвая
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Курск не откажется от трамвая		Курские поисковики нашли останки бойца, считавшегося похороненным в братской могиле
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Курские поисковики нашли останки бойца, считавшегося похороненным в братской могиле
Курск. «Дом Малевича» готовы продать за 1 рубль
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Курск. «Дом Малевича» готовы продать за 1 рубль		В МегаГРИННе впервые в Курске проходит первенство России по фехтованию
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В МегаГРИННе впервые в Курске проходит первенство России по фехтованию
В курский цирк приехали пираты и рекордсмен Книги Гиннесса (ФОТО, ВИДЕО)
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В курский цирк приехали пираты и рекордсмен Книги Гиннесса (ФОТО, ВИДЕО)		Курская область. Кто поедет отдыхать в Тунис: итоги акции подписчиков «Друг для друга»
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Курская область. Кто поедет отдыхать в Тунис: итоги акции подписчиков «Друг для друга»
Курская область на первом месте по обеспеченности местами в вузах
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Курская область на первом месте по обеспеченности местами в вузах		Автогонки «Курский соловей-2017»: победы курян и орловчанина
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Автогонки «Курский соловей-2017»: победы курян и орловчанина
В Курской области бешеного теленка лечили... водкой
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В Курской области бешеного теленка лечили... водкой		Подрядчики, затянувшие капремонт в Курской области, заплатили 859 тысяч неустойки
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Подрядчики, затянувшие капремонт в Курской области, заплатили 859 тысяч неустойки
Куряне могут оценить качество медобслуживания
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Куряне могут оценить качество медобслуживания		Курский монархист хотел спасти арестованного царя Николая II
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Курский монархист хотел спасти арестованного царя Николая II
В колонии под Курском построили «подводную лодку»
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В колонии под Курском построили «подводную лодку»		В Курске два брата умерли, выпив спиртного
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В Курске два брата умерли, выпив спиртного
Директор курской турфирмы «кинула» клиентов на 1,3 миллиона
ПРОИСШЕСТВИЯ
Директор курской турфирмы «кинула» клиентов на 1,3 миллиона		Курск. Стоматолог-педофил приставал к 6-летним пациенткам
ПРОИСШЕСТВИЯ
Курск. Стоматолог-педофил приставал к 6-летним пациенткам
Курское «Динамо» досрочно вышло в плей-офф женской Евролиги
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Курское «Динамо» досрочно вышло в плей-офф женской Евролиги		Санкция за отказ уступить дорогу на «зебре» вырастет до 2,5 тыс. рублей
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Санкция за отказ уступить дорогу на «зебре» вырастет до 2,5 тыс. рублей
Как купить электронный полис ОСАГО
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Как купить электронный полис ОСАГО		Задолженность по алиментам: что делать?
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Задолженность по алиментам: что делать?
Курская область. График приема граждан должностными лицами в феврале
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Курская область. График приема граждан должностными лицами в феврале		Звезда «Сумерек» стала соавтором научной работы об искусственном интеллекте
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Звезда «Сумерек» стала соавтором научной работы об искусственном интеллекте
Эксперты развеяли некоторые распространенные заблуждения о еде
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Эксперты развеяли некоторые распространенные заблуждения о еде		Правила сочных котлет
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