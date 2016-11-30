Известные куряне записали музыкальное новогоднее поздравление! (ВИДЕО) Это популярная песня "Have you ever seen the rain?" Из репертуара группы Creedence Сlearwater Revival. Для песни был написан специальный русский текст на новогоднюю тему, а спели её — курская группа «Cеребряный экспресс», Анастасия и Мария Толмачёвы, Игорь Скляр, Владимир Винокур и Сергей Проскурин. В записи принимал участие Русский камерный оркестр. Этот видеоклип, съёмки которого велись в Москве и Курске, был снят съёмочной группой ТРК «Сейм» при участии Курского государственного цирка.



Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести Предпраздничные дни и Новый Год! Программа мероприятий! (ВИДЕО) Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести Предпраздничные дни и Новый Год! ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».



Курск. План мероприятий на новогодние и рождественские праздники В мэрии озвучили план праздничных мероприятий на время новогодних и рождественских каникул для курян и гостей города. По информации пресс-службы администрации Курска, они начались еще на текущей неделе и продолжатся до середины января. Календарь городских праздничных мероприятий: Городской Дворец пионеров и школьников Курска 30 декабря, 2-6 января в 11.00, 8 января в 13.30 – новогодний спектакль «В заколдованном лесу». 30 декабря, 2-6 января, 8 января в 11.



Новый год шагает вместе с ГРИННом (ВИДЕО) В прошлых номерах «ДДД» мы писали о популярности курского МегаГРИННа, ТРЦ «ГРИНН» на улице Дзержинского, где открылись рестораны «Вершина» и «Николаевский», а также о гостиничном комплексе «Постоялый Двор «ГРИНН» в местечке Свобода Золотухинского района. В этой статье мы расскажем, какие «ГРИНН», причем не только в Курской области, но и в Орле, Белгороде, подготовил невероятные сюрпризы, красочные шоу-программы для своих гостей, которые решили встретить Новый год в его заведениях.

