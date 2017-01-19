Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести будние и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ И КОНЦЕРТОВ В МегаГРИННе ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».
Уважаемые читатели! По вашим многочисленным просьбам мы публикуем посевной календарь на 2017 год. Как считает современная наука биодинамика, растения, плоды которых находятся над землей, нужно сеять и сажать при растущей Луне, а все корнеплоды – при убывающей.
С 1 января при оплате ряда госпошлин через сайт госуслуг должна действовать 30-процентная скидка. Услуга сейчас широко рекламируется: о ней сообщают различные ведомства, в том числе местные органы власти, информация доступна и на самом портале госуслуг. Только вот сэкономить курянам пока не удается. В большинстве случаев функция оплаты через сайт не работает.
Вчера, 26 января, куряне вместе со всей Россией смогли посмотреть один из самых ожидаемых фильмов 2017 года — «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука. На премьеру российского блокбастера в кассы ультрасовременного кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ» на 3-м этаже МегаГРИННа с утра выстроились очереди. Та же картина наблюдается и сегодня. Активно идет предварительная он-лайн продажа билетов на выходные дни на сайте «ГРИННФИЛЬМа».
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения. Данная поправка в Жилищный кодекс начинает действовать с 1 января 2017 года.