Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести будние и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ И КОНЦЕРТОВ В МегаГРИННе ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».
Утром во вторник, 24 января, свидетелями леденящей душу картины стали многие жители Северо-Западного района Курска. Над пересечением улицы Мыльникова и Майского бульвара человек балансировал на проводах, протянутых между крышами двух девятиэтажных домов, расположенных на приличном расстоянии друг от друга – метрах в 100. Впрочем, это совсем не было похоже на цирковой трюк канатоходца. Пройдя примерно половину «воздушной дистанции», парень упал с 30-метровой высоты и разбился насмерть...
30 января на всех гипермаркетах торговой сети «ЛИНИЯ» появился новый яркий слоган: «ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька». С этим утверждением невозможно не согласиться, поскольку доступные цены в гипермаркетах удивляют и радуют. Мы встретились с заместителем генерального директора – директором по розничной торговле АО «Корпорация ГРИНН» Ольгой Павловской, чтобы узнать, какие акции и сюрпризы приготовила торговая сеть для своих покупателей.
Главный государственный санитарный врач по Курской области Александр Бунаков подписал постановление, рекомендующее с 1 февраля сроком на 10 календарных дней приостановить учебный процесс во всех детских образовательных организациях региона.
С 1 февраля страховые пенсии россиян – по старости, инвалидности, случаю потери кормильца – индексируются на 5,4% по фактической инфляции.