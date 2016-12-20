Чем запомнился курянам 2016 год (ФОТО, ВИДЕО) По традиции в начале нового года мы подводим итоги года ушедшего. Итак, чем же запомнился курянам 2016-й?



Курск. Коллектив газеты «Друг для друга» отмечен наградами В пятницу, 13 января, в стране отмечается День российской печати. Журналистов поздравили с профессиональным праздником губернатор Курской области Александр Михайлов, председатель областного Союза журналистов Александр Щигленко, руководители федеральных и региональных структур. Основные чествования представителей СМИ проходили сегодня в курском Доме журналиста и на торжественном вечере в киноцентре имени М. С. Щепкина.



ВЕСЬ ГОРОД в МегаГРИННе Оценка успешности проекта – благодарные посетители. За восемь первых январских дней курский МегаГРИНН произвел фурор. Более 400 тысяч человек, каждый день по 62 тысячи горожан! Такими цифрами не могут похвастаться даже столичные комплексы! В кинотеатр куряне и гости города шли так активно, будто раньше вообще никогда не были в кино. За день зрители приобретали по 6000 билетов в ультрасовременный 9-зальный «ГРИННФИЛЬМ» с объемным звуком нового поколения «Auro MAX» и первой в мире лазерной проекцией «Barco».



Пенсионная система: что ждет курян в 2017 году В наступившем году в пенсионной системе России произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей. Подробно об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Курской области.

