Это популярная песня "Have you ever seen the rain?" Из репертуара группы Creedence Сlearwater Revival. Для песни был написан специальный русский текст на новогоднюю тему, а спели её — курская группа «Cеребряный экспресс», Анастасия и Мария Толмачёвы, Игорь Скляр, Владимир Винокур и Сергей Проскурин. В записи принимал участие Русский камерный оркестр. Этот видеоклип, съёмки которого велись в Москве и Курске, был снят съёмочной группой ТРК «Сейм» при участии Курского государственного цирка.