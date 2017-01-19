Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести будние и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ И КОНЦЕРТОВ В МегаГРИННе ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».
С вечера 3 февраля и в течение ближайших суток в Курской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики обещают сильный, местами умеренный продолжительный снегопад, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью юго-восточный 7-12, днем переменных направлений 5-10 м/с. В такую погоду возрастает вероятность возникновении чрезвычайных ситуаций. В связи с этим с 18.00 3 февраля до 9.
30 января на всех гипермаркетах торговой сети «ЛИНИЯ» появился новый яркий слоган: «ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька». С этим утверждением невозможно не согласиться, поскольку доступные цены в гипермаркетах удивляют и радуют. Мы встретились с заместителем генерального директора – директором по розничной торговле АО «Корпорация ГРИНН» Ольгой Павловской, чтобы узнать, какие акции и сюрпризы приготовила торговая сеть для своих покупателей.
Главный государственный санитарный врач по Курской области Александр Бунаков подписал постановление, рекомендующее с 1 февраля сроком на 10 календарных дней приостановить учебный процесс во всех детских образовательных организациях региона.
Промышленный районный суд Курска вынес приговор по громкому делу в отношении водителя, сбившего 7 декабря 2015 года двух девушек на перекрестке улиц Сумской и Заводской в микрорайоне КЗТЗ. Одна из курянок – студентка колледжа культуры – погибла на месте, не дожив до своего 20-летия ровно неделю. Она ждала ребенка.