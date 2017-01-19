Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести ПЯТНИЦУ и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! Программа мероприятий! (ВИДЕО) Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести будние и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ И КОНЦЕРТОВ В МегаГРИННе ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».



В Курской области ожидается резкое ухудшение погоды С вечера 3 февраля и в течение ближайших суток в Курской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики обещают сильный, местами умеренный продолжительный снегопад, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью юго-восточный 7-12, днем переменных направлений 5-10 м/с. В такую погоду возрастает вероятность возникновении чрезвычайных ситуаций. В связи с этим с 18.00 3 февраля до 9.



«ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька 30 января на всех гипермаркетах торговой сети «ЛИНИЯ» появился новый яркий слоган: «ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька». С этим утверждением невозможно не согласиться, поскольку доступные цены в гипермаркетах удивляют и радуют. Мы встретились с заместителем генерального директора – директором по розничной торговле АО «Корпорация ГРИНН» Ольгой Павловской, чтобы узнать, какие акции и сюрпризы приготовила торговая сеть для своих покупателей.



Главный санитарный врач Курской области рекомендовал на 10 дней закрыть все школы Главный государственный санитарный врач по Курской области Александр Бунаков подписал постановление, рекомендующее с 1 февраля сроком на 10 календарных дней приостановить учебный процесс во всех детских образовательных организациях региона.

