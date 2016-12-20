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Чем запомнился курянам 2016 год (ФОТО, ВИДЕО)

Чем запомнился курянам 2016 год (ФОТО, ВИДЕО)

По традиции в начале нового года мы подводим итоги года ушедшего. Итак, чем же запомнился курянам 2016-й?


Курск. Коллектив газеты «Друг для друга» отмечен наградами

Курск. Коллектив газеты «Друг для друга» отмечен наградами

В пятницу, 13 января, в стране отмечается День российской печати. Журналистов поздравили с профессиональным праздником губернатор Курской области Александр Михайлов, председатель областного Союза журналистов Александр Щигленко, руководители федеральных и региональных структур. Основные чествования представителей СМИ проходили сегодня в курском Доме журналиста и на торжественном вечере в киноцентре имени М. С. Щепкина.


ВЕСЬ ГОРОД в МегаГРИННе

ВЕСЬ ГОРОД в МегаГРИННе

Оценка успешности проекта – благодарные посетители. За восемь первых январских дней курский МегаГРИНН произвел фурор. Более 400 тысяч человек, каждый день по 62 тысячи горожан! Такими цифрами не могут похвастаться даже столичные комплексы! В кинотеатр куряне и гости города шли так активно, будто раньше вообще никогда не были в кино. За день зрители приобретали по 6000 билетов в ультрасовременный 9-зальный «ГРИННФИЛЬМ» с объемным звуком нового поколения «Auro MAX» и первой в мире лазерной проекцией «Barco».


Пенсионная система: что ждет курян в 2017 году

Пенсионная система: что ждет курян в 2017 году

В наступившем году в пенсионной системе России произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей. Подробно об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Курской области.


Крещенские купания в Курске

Крещенские купания в Курске

19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Администрация Курска в целях обеспечения безопасности людей на водоемах города определила места для крещенского купания горожан.



Анонсы номера

Чем запомнился курянам 2016 год (ФОТО, ВИДЕО)
НОВОСТИ
Чем запомнился курянам 2016 год (ФОТО, ВИДЕО)		Пенсионная система: что ждет курян в 2017 году
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Пенсионная система: что ждет курян в 2017 году
Как в Курской области прошли новогодние каникулы: куряне травмировались петардами и замерзали на улице
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Как в Курской области прошли новогодние каникулы: куряне травмировались петардами и замерзали на улице		В Курске открыли Свиридовский центр
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В Курске открыли Свиридовский центр
Курск. Первые дети нового года
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Курск. Первые дети нового года		Курская область. Акция для подписчиков «Друг для друга» «Хочу в Тунис!»
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Курская область. Акция для подписчиков «Друг для друга» «Хочу в Тунис!»
Куряне стали чаще жаловаться на качество капитального ремонта
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Куряне стали чаще жаловаться на качество капитального ремонта		Курянка, разрабатывающая мебель для инвалидов, в числе лучших предпринимателей России
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Курянка, разрабатывающая мебель для инвалидов, в числе лучших предпринимателей России
Улететь из курского аэропорта можно только в Москву
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Улететь из курского аэропорта можно только в Москву		Крещенские купания в Курске
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Крещенские купания в Курске
В Курской области на дорожные работы вложено 4,7 миллиарда
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В Курской области на дорожные работы вложено 4,7 миллиарда		Курский дизайнер представил одежду из утеплителя для стен и строительных мешков
НОВОСТИ
Курский дизайнер представил одежду из утеплителя для стен и строительных мешков
Футболисты курского «Авангарда» обыграли «Бенфику» и «Брюгге»!
НОВОСТИ
Футболисты курского «Авангарда» обыграли «Бенфику» и «Брюгге»!		Гороскоп на 2017 год для жителей Курской области
НОВОСТИ
Гороскоп на 2017 год для жителей Курской области
Кукольный мир курской студентки
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Кукольный мир курской студентки		Курянин угнал машину, чтобы довезти до дома знакомую
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Курянин угнал машину, чтобы довезти до дома знакомую
В Курской области названы лучшие спортсмены 2016 года
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В Курской области названы лучшие спортсмены 2016 года		Баскетболистки курского «Динамо» – единоличные лидеры Евролиги
СПОРТ
Баскетболистки курского «Динамо» – единоличные лидеры Евролиги
Что изменится для водителей в наступившем 2017 году
АВТОСАЛОН
Что изменится для водителей в наступившем 2017 году		Полис ОСАГО теперь можно купить у любого страховщика через Интернет
АВТОСАЛОН
Полис ОСАГО теперь можно купить у любого страховщика через Интернет
Курская область. График приема в приемной Президента
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Курская область. График приема в приемной Президента		Ламинирование документов
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Ламинирование документов
Как нельзя лечить простуду
ЗДОРОВЬЕЧКО
Как нельзя лечить простуду		Запекаем, не навредив здоровью
ДЕЛА ДОМАШНИЕ
Запекаем, не навредив здоровью

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