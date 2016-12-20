Ушедший 2016 год принес жителям Курской области немало бед и несчастий. Сегодня мы приводим печальный рейтинг самых громких происшествий минувшего года с пожеланием, чтобы в будущем году они не повторились.
Светлое Христово Воскресение (Пасха) 16 апреля 2017 года.
Городские власти исключают, что трамваи исчезнут с улиц Курска. Также опровергается информация, что дела в трамвайном депо плачевны и сотрудники за собственные средства производят ремонт техники и выходят в рейс. В Интернете появилась петиция, которая призывала остановить «планомерное уничтожение общественного транспорта, а именно трамвая» в Курске. Автор петиции утверждал, что власти не заинтересованы в развитии этого вида транспорта.
Росавиация опубликовала перечень из 102 маршрутов, субсидируемых по программе региональных авиаперевозок в РФ на 2017 год. В него попали три воздушных рейса из Курска. Эту информацию подтвердили в региональном комитете промышленности, транспорта и связи.
В Курске возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции городского УМВД по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. По версии следствия, полицейский проводил проверку по факту хищения женщиной банки кофе из магазина. Зная, что по материалу будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, он стал вводить курянку в заблуждение.