Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести ВЫХОДНЫЕ ДНИ! Программа мероприятий! (ВИДЕО) Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести будние и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ И КОНЦЕРТОВ В МегаГРИННе ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».



Курянин разбился насмерть, пытаясь пройти по проводам между крышами девятиэтажек (ПОДРОБНОСТИ) Утром во вторник, 24 января, свидетелями леденящей душу картины стали многие жители Северо-Западного района Курска. Над пересечением улицы Мыльникова и Майского бульвара человек балансировал на проводах, протянутых между крышами двух девятиэтажных домов, расположенных на приличном расстоянии друг от друга – метрах в 100. Впрочем, это совсем не было похоже на цирковой трюк канатоходца. Пройдя примерно половину «воздушной дистанции», парень упал с 30-метровой высоты и разбился насмерть...



«ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька 30 января на всех гипермаркетах торговой сети «ЛИНИЯ» появился новый яркий слоган: «ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька». С этим утверждением невозможно не согласиться, поскольку доступные цены в гипермаркетах удивляют и радуют. Мы встретились с заместителем генерального директора – директором по розничной торговле АО «Корпорация ГРИНН» Ольгой Павловской, чтобы узнать, какие акции и сюрпризы приготовила торговая сеть для своих покупателей.



Главный санитарный врач Курской области рекомендовал на 10 дней закрыть все школы Главный государственный санитарный врач по Курской области Александр Бунаков подписал постановление, рекомендующее с 1 февраля сроком на 10 календарных дней приостановить учебный процесс во всех детских образовательных организациях региона.

