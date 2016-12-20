Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести будние и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ И КОНЦЕРТОВ В МегаГРИННе ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».
С 1 января 2017 года повысился коэффициент при оплате горячей и холодной воды, водоотведения, электроэнергии и газа без счетчика – по нормативу. Теперь он равен 1,5.
Ушедший 2016 год принес жителям Курской области немало бед и несчастий. Сегодня мы приводим печальный рейтинг самых громких происшествий минувшего года с пожеланием, чтобы в будущем году они не повторились.
Светлое Христово Воскресение (Пасха) 16 апреля 2017 года.
Курск начала прошлого века, конечно, не Париж, но и здесь можно было одеться не хуже, чем за границей. Даже по нынешним меркам магазинов с модной одеждой работало хоть отбавляй. При некоторых торговых точках действовали собственные мастерские, где буквально за сутки мастера изготавливали на заказ уникальные платья. Были и куряне, обшивавшие сами себя, предварительно пройдя модные курсы кройки и шитья...