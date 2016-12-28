Доставку единовременной выплаты в 5000 рублей курским пенсионерам начнут с 13 января В январе российские пенсионеры получат единовременную выплату в 5000 рублей. Она положена всем, кто постоянно проживает на территории РФ и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года. В отделении Пенсионного фонда России по Курской области пояснили, что доставка единовременной выплаты будет проводиться на основании документов из выплатных дел, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не надо.



Жители Курской области получат 30% скидку на оплату госпошлины С нового года жители Курской области смогут получить скидку при оплате госпошлины через портал госуслуг. Таким образом, обращение через Интернет позволит сэкономить не только время, но и деньги. С 1 января 2017 года госпошлина на госуслуги, заказанные через Интернет, уменьшится на 30%. Оплата пошлины через портал госуслуг будет проводиться по льготному тарифу, даже если результаты этих услуг выдаются в вещественной форме.



В Курской области вырос взнос на капремонт В Курской области изменился минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. С 1 января 2017 года он составил 7 рублей 53 копейки на один квадратный метр общей площади помещений в месяц вместо прежних 7,1 рубля. Таким образом, размер взноса вырос на 43 копейки. Минимальный размер взноса на 2017 год утвержден Постановлением обладминистрации №903-па от 29 ноября 2016 года. В тему: Когда отремонтируют Ваш дом

