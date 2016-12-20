Курская область. Самые громкие преступления и ЧП 2016 года (ФОТО, ВИДЕО) Ушедший 2016 год принес жителям Курской области немало бед и несчастий. Сегодня мы приводим печальный рейтинг самых громких происшествий минувшего года с пожеланием, чтобы в будущем году они не повторились.



Православный календарь на 2017 год Светлое Христово Воскресение (Пасха) 16 апреля 2017 года.



Власти Курска не откажутся от трамваев Городские власти исключают, что трамваи исчезнут с улиц Курска. Также опровергается информация, что дела в трамвайном депо плачевны и сотрудники за собственные средства производят ремонт техники и выходят в рейс. В Интернете появилась петиция, которая призывала остановить «планомерное уничтожение общественного транспорта, а именно трамвая» в Курске. Автор петиции утверждал, что власти не заинтересованы в развитии этого вида транспорта.



Курская область. В список субсидируемых попали авиарейсы из Курска в Анапу, Сочи и Санкт-Петербург Росавиация опубликовала перечень из 102 маршрутов, субсидируемых по программе региональных авиаперевозок в РФ на 2017 год. В него попали три воздушных рейса из Курска. Эту информацию подтвердили в региональном комитете промышленности, транспорта и связи.

