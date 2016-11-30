Это популярная песня "Have you ever seen the rain?" Из репертуара группы Creedence Сlearwater Revival. Для песни был написан специальный русский текст на новогоднюю тему, а спели её — курская группа «Cеребряный экспресс», Анастасия и Мария Толмачёвы, Игорь Скляр, Владимир Винокур и Сергей Проскурин. В записи принимал участие Русский камерный оркестр. Этот видеоклип, съёмки которого велись в Москве и Курске, был снят съёмочной группой ТРК «Сейм» при участии Курского государственного цирка.
Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести Предпраздничные дни и Новый Год! ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».
В мэрии озвучили план праздничных мероприятий на время новогодних и рождественских каникул для курян и гостей города. По информации пресс-службы администрации Курска, они начались еще на текущей неделе и продолжатся до середины января. Календарь городских праздничных мероприятий: Городской Дворец пионеров и школьников Курска 30 декабря, 2-6 января в 11.00, 8 января в 13.30 – новогодний спектакль «В заколдованном лесу». 30 декабря, 2-6 января, 8 января в 11.
В прошлых номерах «ДДД» мы писали о популярности курского МегаГРИННа, ТРЦ «ГРИНН» на улице Дзержинского, где открылись рестораны «Вершина» и «Николаевский», а также о гостиничном комплексе «Постоялый Двор «ГРИНН» в местечке Свобода Золотухинского района. В этой статье мы расскажем, какие «ГРИНН», причем не только в Курской области, но и в Орле, Белгороде, подготовил невероятные сюрпризы, красочные шоу-программы для своих гостей, которые решили встретить Новый год в его заведениях.
28 декабря депутат Курской областной Думы VI созыва Павел Грешилов, заместитель генерального директора АО «Корпорация «ГРИНН», посетил школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №3 Курска. Павел Николаевич приехал с новогодними подарками для воспитанников. В учреждении находятся 126 детей и подростков. Живут, учатся в школе, а также получают такие рабочие специальности как, например, столяр, маляр, швея.