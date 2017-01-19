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Курск. МегаГРИНН приглашает в гости! Программа мероприятий на неделю! (ВИДЕО)

Курск. МегаГРИНН приглашает в гости! Программа мероприятий на неделю! (ВИДЕО)

Курск. МегаГРИНН приглашает весело и с пользой провести будние и ВЫХОДНЫЕ ДНИ! ПОЛНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ И КОНЦЕРТОВ В МегаГРИННе ЖДЕМ ВАС! Курск, ул. Карла Маркса, д. 68. ВАШ МегаГРИНН! ВХОД СВОБОДНЫЙ! (Кроме концертов звёзд). Информация об организаторе мероприятий, правилах его проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения на официальном сайте МегаГРИННа, в группе «ВКонтакте» и сайте Корпорации «ГРИНН».


Лунный посевной календарь на 2017 год

Лунный посевной календарь на 2017 год

Уважаемые читатели! По вашим многочисленным просьбам мы публикуем посевной календарь на 2017 год. Как считает современная наука биодинамика, растения, плоды которых находятся над землей, нужно сеять и сажать при растущей Луне, а все корнеплоды – при убывающей.


Куряне не могут воспользоваться скидкой при оплате госпошлин на сайте Госуслуг

Куряне не могут воспользоваться скидкой при оплате госпошлин на сайте Госуслуг

С 1 января при оплате ряда госпошлин через сайт госуслуг должна действовать 30-процентная скидка. Услуга сейчас широко рекламируется: о ней сообщают различные ведомства, в том числе местные органы власти, информация доступна и на самом портале госуслуг. Только вот сэкономить курянам пока не удается. В большинстве случаев функция оплаты через сайт не работает.


Курск. Премьера фильма «Притяжение» в МегаГРИННе вызвала ажиотаж

Курск. Премьера фильма «Притяжение» в МегаГРИННе вызвала ажиотаж

Вчера, 26 января, куряне вместе со всей Россией смогли посмотреть один из самых ожидаемых фильмов 2017 года — «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука. На премьеру российского блокбастера в кассы ультрасовременного кинотеатра «ГРИННФИЛЬМ» на 3-м этаже МегаГРИННа с утра выстроились очереди. Та же картина наблюдается и сегодня. Активно идет предварительная он-лайн продажа билетов на выходные дни на сайте «ГРИННФИЛЬМа».


За коммунальные услуги на ОДН будем платить по-новому

За коммунальные услуги на ОДН будем платить по-новому

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения. Данная поправка в Жилищный кодекс начинает действовать с 1 января 2017 года.



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Куряне не могут воспользоваться скидкой при оплате госпошлин на сайте Госуслуг
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В Курске и Железногорске задержаны грабители, с пистолетами и гранатой напавшие на банк в Москве
Курская область. Авария с электричкой под Кшенью оборвала две жизни
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Из-за лекарств по рецептам куряне стали реже ходить в аптеки
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В курском цирке выступит рекордсмен книги Гиннесса
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