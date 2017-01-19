«ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька 30 января на всех гипермаркетах торговой сети «ЛИНИЯ» появился новый яркий слоган: «ЛИНИЯ» хороша для семейного кошелька». С этим утверждением невозможно не согласиться, поскольку доступные цены в гипермаркетах удивляют и радуют. Мы встретились с заместителем генерального директора – директором по розничной торговле АО «Корпорация ГРИНН» Ольгой Павловской, чтобы узнать, какие акции и сюрпризы приготовила торговая сеть для своих покупателей.



Из-за лекарств по рецептам куряне стали реже ходить в аптеки Конец года обернулся для курян незапланированными тратами. Узнав, что с 1 января аптеки будут отпускать большую часть медицинских препаратов только по рецептам, многие решили закупить их впрок. Почему чиновники уверены, что новый порядок принесет пользу людям и что по этому поводу думают сами куряне, выяснили корреспонденты «ДДД».



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Лунный посевной календарь на 2017 год Уважаемые читатели! По вашим многочисленным просьбам мы публикуем посевной календарь на 2017 год. Как считает современная наука биодинамика, растения, плоды которых находятся над землей, нужно сеять и сажать при растущей Луне, а все корнеплоды – при убывающей.

